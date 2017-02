Radios, IRM, scanner… les délais d'attente vont s'allonger

A Orléans, par exemple, on compte plus de 275.000 habitants et on dénombre 400 centres d’imageries médicales. 11.000 examens sont pratiqués chaque année, un chiffre déjà conséquent. Or si l’Assurance maladie veut, avec cette mesure, obliger les médecins à baisser leurs tarifs.





Selon le directeur de l'établissement , il y aura donc moins d’argent à investir dans du nouveau matériel. "Les équipements et les installations sont prêts, mais la baisse de ces forfaits techniques rend impossible l’achat et la mise en place de cette seconde IRM", explique-t-il agacé.