CARTE - Dans quels pays risque-t-on encore d'attraper la rage ?

Deux continents apparaissent comme les premières victimes. "C’est en Afrique et en Asie que le fardeau de cette maladie est le plus lourd chez l’homme et l’on y recense 95% des cas mortels, dans le monde", note l’OMS, précisant que la transmission par des chiens enragés est à l’origine de 99% des cas répertoriés. "Dans les Amériques, ce sont désormais les chauves-souris qui sont à l’origine de la plupart des décès dus à la rage humaine, la transmission par les chiens ayant été presque totalement interrompue dans cette région." Les chiroptères sont d’ailleurs, toujours selon l’OMS, responsables d’un retour de la rage dans certaines régions épargnées : "La transmission par les chauves-souris devient aussi une menace émergente pour la santé publique en Australie et en Europe de l’Ouest."





De quoi inciter à la prudence, quelle que soit la zone concernée, comme le rappelle l’Institut Pasteur : "Des précautions sont à prendre vis-à-vis des animaux sauvages et domestiques pour les voyageurs en zone d’endémie : Asie, Afrique essentiellement et dans une moindre mesure en Europe Centrale, Moyen-Orient, Amérique du Sud…" Preuve de l’aspect planétaire du phénomène, l’OMS a lancé en 2015 le programme "Tous unis contre la rage" visant à éradiquer le virus d’ici 2030. Peut-être, alors, que la maladie n’évoquera plus que des temps anciens.