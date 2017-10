Rage : pronostic vital engagé pour l'enfant mordu au Sri Lanka, ce que l'on sait sur cette maladie grave

Il n'y a plus eu de cas de rage "autochtone" chez l'homme en France métropolitaine depuis 1924. Les seuls cas répertoriés récemment concernent des personnes ayant contracté la maladie à l'étranger : 23 précédents depuis 1970, le dernier remontant à 2014, selon les autorités sanitaires.





Même si la France a été déclarée indemne de la maladie, la rage reste cependant "une préoccupation", a expliqué à l'AFP Thierry Fosse, chef de service hygiène et vaccination du CHU de Nice et responsable du centre antirabique des Alpes-Maritimes. De nombreux Français en déplacement en Asie, en Afrique, dans certains pays d'Europe de l'Est, au Moyen-Orient ou sur le continent américain, se font en effet mordre par des chiens ou des chats errants porteurs de la rage, parfois même par des singes comme en Thaïlande.





La maladie met du temps à se déclarer car le virus progresse très lentement de la morsure au cerveau et c'est dans ce laps de temps que les équipes médicales peuvent intervenir avec une vaccination efficace à 100%, précise le spécialiste. Une fois la maladie déclarée, "c'est possible de passer le cap avec de l'immunothérapie et de la réanimation" mais c'est très rare, souligne-t-il.