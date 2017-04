Recrudescence de "têtes plates" chez les nourrissons : qu'est-ce que la plagiocéphalie ?

Avis aux jeunes parents. Il faut faire très attention à la manière dont vous couchez votre bébé durant les premiers mois de sa vie. A l'occasion de Journée mondiale contre les déformations crâniennes ce mardi 4 avril, l'association de défense des patients Le Lien a saisi la Haute autorité de la santé (HAS) pour l'alerter sur la recrudescence de plagiocéphalie chez les nourrissons, rapporte Le Parisien. En effet, 20% des bébés (et plus particulièrement les garçons) souffriraient du syndrome de la "tête plate", un aplatissement postérieur ou latéral du crâne qui se produit lorsque l'enfant reste toujours allongé dans la même position.