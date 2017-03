Regarder des documentaires animaliers rend plus heureux

"Ces variations d’émotions provoquées par des vidéos sur la nature sont significatives. On sait que l’émerveillement et le plaisir (sentiments éprouvés lors du visionnage) sont les fondements du bonheur humain", explique le professeur Keltner. "Si les gens éprouvent des sentiments d'admiration, ils sont plus susceptibles d’adopter des comportements bienveillants, tout en sachant mieux gérer leur stress", rappelle-t-il.





Autre information révélée par cette étude : l’impact des documentaires animaliers est plus fort chez les femmes que chez les hommes et d’autant plus chez un public jeune (16-24 ans), dont les émotions négatives sont plus importantes au départ.