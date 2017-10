Retrait du marché du Cytotec : a-t-on fait accoucher des femmes "à moindre frais" ?

En dehors des fausses couches, l'un des autres usages détournés du Cytotec concerne les IVG. "95% se font de façon médicamenteuse", rappelle le médecin. "On utilise un produit qui s’appelle la Mifégyne qui est une molècule anti progestérone. Après trois comprimés en une prise, la grossesse s’arrête et à partir de ce moment seulement, intervient 24h à 36h plus tard, le Cytotec, par voie orale, qui va provoquer les contractions et donc l'expulsion."





Pour le spécialiste, qui évoque "un vrai bon produit" dans certains cas et lorsqu'il est bien dosé, la polémique émane avant tout des irrégularités d’absorption en cas de recours au Cytotec par voie vaginale, et de femmes qui s’en sont plaintes à juste titre. "La molécule elle-même, le misoprostol, est bonne mais le cachet qui est destiné à se dissoudre dans l’estomac dans un suc gastrique n’est pas adapté à la muqueuse vaginale", concède le médecin. Pour quelle raison ? Car "l'absorption par voie vaginale n’est pas régulée et donc les résultats sont très irréguliers d'une patiente à l'autre. C'est un peu tout l’un ou tout l’autre." Et le spécialiste de revenir sur l'exemple des interruptions spontanées de grossesse : "Quand une patiente est capable d’absorber la totalité de la dose, c'est un dixième à peine pour une autre ; quand une a expulsé dans les heures qui ont suivi la prise du médicament, l'autre a des spasmes terriblement douloureux et explique qu'un cachet tous les soirs pendant une semaine n'ont eu aucun effet car ils ne sont pas résorbés."