Rhume, gastro, grippe... Le pharmacien Alain Robert vous dévoile ses remèdes de grand-mère

"Hier, j’étais grippé. Aujourd’hui je tiens le choc grâce à des huiles essentielles", lance fièrement le pharmacien manceau. Attention, le protocole proposé est contre-indiqué pour les enfants et les femmes enceintes et les personnes allergiques aux huiles essentielles.





L’origan est un anti-infectieux et un antiviral, "c’est la différence avec les antibiotiques qui n’agissent pas sur les virus", rappelle Alain Robert. Et il faut également se frictionner avec un mélange de ravensare, d’eucalyptus radiata, romarin à cinéol et "éventuellement" d’eucalyptus citronné, pour un effet "antiviral et anti-inflammatoire". Il faut se frictionner de la tête aux pieds, en ciblant particulièrement les bronches et les articulations douloureuses. "On fait ce qu’on appelle un embaumement aromatique."





Pour être sûr de vaincre le virus, il est nécessaire de booster son système immunitaire avec de l’échinacée, de l’huile de foie de requin et de l’acérola.