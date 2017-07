Ronaldo, Beyoncé ou Clooney ont eu jumeaux : comment explique-t-on ce boom des twins ?

Car, outre la génétique, cette recherche montre que d’autres facteurs entrent en jeu dans cette augmentation. A l’instar de Beyoncé qui a eu ses jumeaux à 35 ans, les femmes ont des enfants de plus en plus tard. Un rapport de l’Insee révèle par exemple que les Françaises ont eu leur premier enfant en moyenne à 28,5 ans en 2015, soit quatre ans et demi plus tard qu’en 1974. Et plus elles sont diplômées, plus les grossesses sont tardives.





Mais lorsqu’une femme prend de l’âge, l’hormone de croissance folliculaire FSH, qui est liée à l’ovulation, augmente dans le sang, en même temps que les chances de grossesses multiples. "Le plus souvent, il s’agit de faux jumeaux", note Gilles Pison.





Ces cas ne représentent cependant qu’un quart des grossesses gémellaires. Le reste est imputable à l’assistance médicale à la procréation, qui est en augmentation dans de nombreux pays. "Le recours aux techniques comme la stimulation ovarienne et la fécondation in vitro (FIV) favorisent la fécondation simultanée de deux ovules", souligne le chercheur associé.