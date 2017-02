Saint-Valentin : le point G existe, on vous explique comment le trouver

La Saint-Valentin approche à grand pas et la nuit d'amour qui va avec aussi. Pour combler sa Valentine, une zone érogène mérite d'être connue : le point G, clé de l'orgasme féminin mais pas si facile à débusquer. Pourquoi "G"? En hommage au Dr Grafenberg, le médecin qui l'a découvert. LCI vous donne quelques pistes pour explorer, si ce n'est déjà fait, de nouvelles sensations.





Toutes les femmes ont un point G. Cela a été confirmé dans les années 80 par les scientifiques américains John Perry et Berverly Whipple. Mais caché dans les parois de la cavité vaginale, certains ne l'ont jamais trouvé et certaines ne l'ont jamais senti. "Le plus souvent il est virtuel, c'est-à-dire non éveillé et donc peu ou pas sensible", explique le Dr Gérard Leleu, sexologue, dans son ouvrage "Le Traité des orgasmes" (Leducs.s éditions). La bonne nouvelle est que cette zone très érogène peut s'éveiller si elle est stimulée.