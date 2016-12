Santé : à partir de mars, les médecins pourront prescrire de l’activité physique pour lutter contre le cancer

Les séances de sport permettront-elles un jour de guérir le cancer ? S’il est impossible de répondre de façon tranchée à cette question, une étape supplémentaire vient d’être franchie dans la considération du sport comme vecteur de guérison. Un décret paru le dernier jour de 2016 au Journal officiel autorise les médecins à prescrire des activités physiques aux patients souffrant d’affections de longue durée, comme les cancers.





Prévue par la loi santé adoptée il y a un an, cette mesure fait donc entrer la pratique du sport dans l’arsenal médical pour aider à soigner ou à mieux supporter les maladies longues. L’activité physique devra être prescrite "en accord avec le patient" et sera "adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical" de celui-ci.