"Mama-Ope", la veste capable de diagnostiquer une pneumonie

La pneumonie reste la première cause infectieuse de mortalité chez les enfants dans le monde. Comme le décrit l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette maladie respiratoire aiguë affecte les poumons et touche majoritairement les enfants d’Asie du sud et d’Afrique subsaharienne.





Une innovation technologique pourrait permettre d’aider au diagnostic de cette maladie qui se caractérise par certains symptômes d'apparition brutale : une importante fièvre et des frissons, une toux sèche, un essoufflement, une douleur thoracique. Deux chercheurs ougandais ont donc imaginé une veste intelligente.





Le site Top Santé décrit le fonctionnement de cette innovation. "Mama-Ope" est dotée de nombreux capteurs qui permettent d’analyser certaines données médicales (la température corporelle, le rythme cardiaque, le bruit des poumons). Les résultats sont ensuite transmis à une application installée sur un smartphone. Une rapidité qui permet au médecin, même s’il n’est pas sur place, d’avoir accès aux données et de pouvoir les exploiter. Un diagnostic rapide (et sans erreur) pour faire baisser la mortalité.