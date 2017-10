Retrait du marché du Cytotec : trois questions que l'on se pose

Le Cytotec, un médicament contre l'ulcère de l'estomac, détourné pour déclencher des accouchements à terme au risque de

la santé de la mère et de l'enfant, sera retiré du marché français à partir de mars 2018. Si le misoprostol, principe actif de ce traitement, peut rendre de réels services dans des cas d'IVG médicamenteuses et de fausses couches spontanées, de l'avis de plusieurs praticiens, le fait de l'administrer par voie vaginale s'avère dangereux. L'agence du médicament avait déjà mis en garde en 2013 contre les risques graves encourus en cas de déclenchement d'un accouchement à terme d'un enfant viable : rupture utérine, hémorragie, hypertonie, souffrance foetale... Connu de longue date donc, ce détournement n'est pas illégal, mais est censé être limité aux prescriptions sans alternatives et seulement après information du patient.





Combien de maternités sont encore concernées ? Retrait du marché temporaire ou définitif ? LCI répond aux questions qui peuvent se poser autour de ce médicament et du clap de fin annoncé pour bientôt.