Et si les meilleures mères étaient les plus âgées ?

Comment l’expliquer ? Les chercheurs indiquent que les mères plus âgées ont des relations et une vie plus stable, mais aussi des niveaux d’éducation plus élevés et de meilleures ressources matérielles. Mais ce n’est pas tout. L’âge est aussi un signe de maturité psychologique : "Les mères deviennent plus flexibles avec l’âge, plus tolérantes et s’épanouissent davantage." Bref, que des bons ingrédients pour créer un environnement positif, favorable au bon développement de sa progéniture.