Repas du réveillon : comment choisir son poisson ?

Les poissons, tout le monde ne le sait pas mais c'est comme les fruits et légumes. Si vous savez qu'on ne mange pas de fraises au mois de décembre et bien sachez que consommer des coquilles Saint-Jacques au mois de juin revient exactement au même. Connaître cette temporalité permet de respecter les cycles de reproduction des différentes espèces et donc de garantir leur survie à long terme. Du même coup, cela revient à encourager une pratique de pêche raisonnée et durable. Autre chose, surveillez la provenance de vos poissons. Ainsi, consommer des crevettes bio de Madagascar n'est peut-être pas le geste le plus écolo qui soit. Imaginez l'empreinte carbone du trajet entre votre assiette et le lieu de production !





Enfin préférez les poissons pêchés en pleine mer à ceux d'élevage. En effet, jusqu'à il y a peu de temps ces derniers étaient nourris avec des farines de poisson. L'Union européenne, soucieuse de préserver les ressources de la mer a donc autorisé qu'une partie de leur alimentation soit constituée de farines animales, les mêmes qui avaient été interdites lors de la crise dite de la vache folle en 1997 ! Alors, oui, les poissons pêchés en pleine mer sont plus chers mais certaines espèces sont très bonnes et pour la santé et pour le porte-monnaie : misez sur le maquereau ou encore la sardine par exemple et vous aurez tout bon !