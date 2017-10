Sauter le petit-déjeuner augmenterait les risques de maladies cardiovasculaires

Trop pressé, pas faim, trop tôt... Les raisons sont multiples pour ne pas s'alimenter le matin, mais à la lecture d'une étude, publiée lundi 2 octobre dans la revue médicale Journal of the Américan College of Cardiology, on devrait vite se raviser. Pendant six ans, des scientifiques ont passé à la loupe les habitudes alimentaires de 4.000 employés d'âge moyen vivant en Espagne. Résultat : les personnes dont le petit-déjeuner contient moins de 5% de leur apport calorique quotidien (soit 70% du panel) ont en moyenne deux fois plus d'accumulation graisseuse dans les artères que celles qui mangent un petit-déjeuner énergétique.





Qui plus est, ce risque accru pour les réfractaires au repas matinal est apparu indépendant d'autres facteurs, tels que le tabagisme, le cholestérol et l'inactivité physique.