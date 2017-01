Schizophrénie : et si le meilleur traitement était à base de nicotine ?

Pour cette étude, les scientifiques ont introduit le gène humain CHRNA5, associé aux troubles du comportement de la schizophrénie et à la dépendance au tabac, chez des souris. Dans un second temps, les auteurs des travaux ont pu comparer l’activité des cellules du cortex préfrontal des rongeurs avec celle de souris en bonne santé via une technique d’imagerie cérébrale. Verdict : l’activité des interneurones, des petits neurones qui établissent des connexions entre des réseaux de neurones, est affectée.





Mais lorsque les scientifiques injectent de la nicotine, "celle-ci se fixe sur les récepteurs nicotiniques des interneurones, et influence l’activité des cellules pyramidales du cortex préfrontal qui retrouvent un état d’excitation normal", explique le Pr Fani Koukouli dans un communiqué. Ce qui a pour effet de compenser les déficits des patients liés à leur maladie.





Une découverte qui ouvre la voie à de nouvelles pistes de traitements pour les 600.000 Français touchés par la schizophrénie. "L’administration répétée de nicotine rétablissant une activité normale du cortex préfrontal laisse présager une possible cible thérapeutique pour le traitement de la schizophrénie", affirme ainsi Uwe Maskos, le principal auteur de cette étude. Mais encore faut-il trouver le moyen de supprimer les effets négatifs de la nicotine comme le vieillissement cellulaire, l’accélération du rythme cardiaque ou encore la dépendance.