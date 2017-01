Sel : réduire la consommation pour sauver des vies

Contenu dans le sel, le sodium aide l’eau à se repartir correctement dans le corps et permet de régulier la pression et le volume sanguin. Comme la rappelle la Fédération Française de Cardiologie, l’excès de sel "rigidifie les artères et favorise l’hypertension artérielle". Le sel renforce également le risque de rétention d’eau et d’ostéoporose.





La solution est simple : manger moins salé. Comment faire ? Au quotidien, des astuces simples peuvent vous aider à laisser la salière au placard. Dans la cuisine, utilisez davantage d’herbes, d’épices et d’aromates qui donneront encore plus de goût à vos plats. Oignon, ail, échalotte viendront aussi agrémenter vos plats qu'ils soient frais ou surgelés. Réduisez aussi la quantité de sel dans l'eau de cuisson. Autre astuce, pensez à utiliser exclusivement du sel iodé facilement disponible en supermarché.





L’apéritif représente aussi un moment de danger. Au placard les chips, les cacahuètes et le saucisson, essayez de les remplacer par des tomates cerises, des bâtonnets de crudité avec une sauce au yaourt, etc.