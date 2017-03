Selon des chercheurs américains, beaucoup plus d'enfants que ce qu'on pensait meurent d'un cancer foudroyant

Dans ces cas-là, les jeunes malades n'ont même pas le temps d'entamer un traitement qui pourrait les sauver. Une étude rendue public ce lundi par le Journal of Clinical Oncology aux Etats-Unis révèle que les cancers les plus foudroyants, entraînant un décès dans le mois qui suit le diagnostic, pourrait être quatre fois plus élevé chez les nourrissons que ce que pensaient jusqu'à présent les chercheurs.