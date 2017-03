Selon une étude, les femmes résistent mieux à la pression que les hommes

En cherchant à savoir si les femmes supportaient mieux la pression que les hommes sur leur lieu de travail, les chercheurs ont donc étudié quatre compétitions internationales de tennis : l'US Open, l'Open d'Australie, Wimbledon et Roland-Garros. En tout, ce sont 4127 matches disputés par des femmes et 4153 rencontres disputées par les hommes qui ont été passés au crible. Selon le site web Quartz qui relaye cette étude, les joueuses de tennis jouent mieux que les hommes sous la pression et craquent moins qu'eux. De quoi faire tomber quelques clichés assez tenaces dans nos sociétés.





Pour en arriver là, les scientifiques ont étudié les facteurs déterminants dans un match afin de savoir si oui ou non, le stress avait un impact sur eux, notamment lorsque le match est serré à quatre jeux partout. Pourquoi à cet instant précis ? Car au tennis, on joue un set en six jeux et pour remporter la manche, il faut avoir deux jeux d'avance. Dans ces situations de stress important, les chercheurs ont remarqué que les hommes perdaient au service 7.2% de plus que les femmes. A contrario, les femmes "jouent exactement de la même manière", explique Alex Krumer, l'un des chercheurs interrogé par Quartz. "Il n'y a eu aucun changement, aucun effet sur les femmes", dit-il.