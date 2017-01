Sex-toys sans phtalate : quand le marché de l'érotisme se met au vert

Il y avait déjà les cosmétiques écolos, les aliments respectueux de l’environnement ou les vêtements conçus en tissus écologiques. Depuis quelques années, il existe aussi les sex-toys verts. Sur son site internet, Libération s’est penché sur cette tendance du sex-toy écolo.





Dans un sondage BVA pour les magasins Passage du désir réalisé en janvier 2015, seuls 14% des Français déclaraient posséder un sex-toy, mais ils étaient 61% à se dire ouverts à l’idée d’en acheter un jour. Problème, non recyclables et fabriqués avec de nombreuses substances chimiques, ces accessoires ont souvent tout faux en matière de respect de l’environnement et de la santé des utilisateurs. En effet, la plupart des jouets pour adultes sont fabriqués avec des phtalates. Et c'est bien là le souci.