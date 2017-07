Sida : Macron critiqué pour son absence à la conférence de Paris, qui appelle Donald Trump à ne pas réduire les contributions

"Les Américains représentent un financement essentiel dans ce domaine et nous avons besoin qu'ils restent engagés", a déclaré la chercheuse Linda-Gail Bekker, présidente de la Société internationale du sida (IAS), qui co-organise la conférence avec l'agence française ANRS. Une baisse drastique se traduirait par des morts et des contaminations supplémentaires, a-t-elle averti : "Des coupes draconiennes dans la recherche et le financement de la lutte contre le sida seraient une catastrophe que nous ne pouvons pas nous permettre."

Les Etats-Unis sont historiquement le plus gros contributeur à la lutte contre le sida, et de loin : ils représentent à eux seuls plus des deux tiers des financements gouvernementaux internationaux. L'an dernier, ils ont consacré 4,2 milliards d'euros à des programmes de lutte contre le sida, très loin devant le Royaume-Uni avec 645,6 millions et la France avec 242,4 millions.