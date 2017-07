Sida : née avec le virus, une fillette vit depuis 9 ans en bonne santé et sans médicament

C'est une troisième mondiale. Une jeune fille de 9 ans infectée par le virus du sida pendant la grossesse de sa mère, est en rémission après avoir été sous traitement antirétroviral durant seulement quarante semaines. Le traitement a été arrêté dans le cadre d'une étude alors que la présence du virus avait été réduite à un niveau indétectable. Huit ans et neuf mois plus tard, le virus est toujours en sommeil chez la petite fille. Celle-ci n’est pas totalement guérie car le virus est toujours présent dans son organisme mais il est très affaibli. Par conséquent, il ne peut ni se multiplier et ni se transmettre à une autre personne.