Sidaction 2017 : comment faire un don ?

Pour sa 23e édition, le Sidaction, qui se tient tout ce week-end, rappelle avec son slogan que "le combat n’est pas terminé". En 2016, l’opération avait permis de récolter plus de 4,2 millions d’euros de promesses de dons.





Pour faire un don cette année, quatre solutions simples :





En ligne sur le site www.sidaction.org. Le don en ligne est plus rapide et plus économique et le paiement sécurisé.





Par téléphone au 110, la ligne de don destinée à recevoir les promesses de dons. Le 110 est accessible gratuitement à partir de tous les opérateurs. Ouvert depuis le 7 mars, il est disponible jusqu'au 12 avril 2017.





Par SMS au 92 110, vous pourrez faire un petit don de 5 euros en envoyant le mot DON . Le coût d’envoi est gratuit ou inclus dans les forfaits SMS.





Par courrier : Sidaction – 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris.





Pour information, 66 % du montant de chaque don est déductible des impôts. En faisant par exemple un don de 30 euros, le donateur ne paie en réalité que 10,20 euros, une fois la déduction fiscale appliquée.