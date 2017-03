Sidaction : avec 4 millions d’euros de promesse de dons, la collecte est en légère baisse

Si la 23e édition du Sidaction s’est terminée dimanche à minuit, les dons par téléphone au 110 peuvent être effectués jusqu’au 12 avril. Les fonds collectés serviront pour moitié à des programmes de recherche et de soins et pour l’autre à des programmes associatifs de prise en charge et d’aide aux malades, en France et à l’étranger.