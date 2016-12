Grippe : comment s’en remettre au plus vite ?

Le virus de la grippe 2016 est bel et bien installé sur le territoire. Sa particularité : "il est très virulent", explique le Dr Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste à Toulouse et membre du syndicat MG France. Plus précoce qu’à son habitude, l’épidémie profite des vacances scolaires -et des déplacements associés- pour s’étendre. Une fois un membre du cocon familial touché, il n’y a pas de traitement miracle. Cependant, il est possible de soulager les symptômes. Voici comment faire.