Souvent de mauvaise humeur avant les règles ? L’origine serait génétique

Depuis toujours, les variations de l’humeur féminine dans la semaine précédant les règles font l’objet de blagues douteuses. En cause, le syndrome prémenstruel (SPM). Maux de tête, irritabilité, seins tendus, douleurs abdominales… les symptômes sont nombreux et se manifestent différemment selon les femmes.





Mais pour certaines, ils sont si intenses qu’ils les handicapent dans la vie de tous les jours. On parle alors de trouble dysphorique prémenstruel (TDMP). Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’Association Américaine de Psychiatrie (DSM) le classe d’ailleurs comme un trouble dépressif. En s’y intéressant de plus près, des chercheurs américains révèlent qu’il pourrait trouver son origine dans la génétique, et non simplement dans les variations hormonales comme on le pensait jusque-là.