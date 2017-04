Vous n’aimez pas le sport ? Pour brûler des calories, prenez un bain chaud !

Voilà une étude qui risque de déculpabiliser toutes celles et ceux qui n’ont pas mis un pied à la salle de sport depuis un bail. D’après les résultats des travaux de l’équipe de Steve Faulkner, de l’université de Loughborough (Royaume-Uni), une heure passée dans un bain équivaut à 30 minutes de marche rapide sur le plan des calories dépensées. Plus surprenant encore, ce bain chaud serait également bénéfique pour le contrôle de la glycémie et la santé cardiovasculaire.