Stilnox : quel est ce somnifère (presque) reclassé comme un stupéfiant ?

Après avoir constaté des cas d’abus et de dépendance, comparables à ceux des benzodiazépines, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a inscrit le 15 juillet 2002 la substance sur la liste des psychotropes au niveau international. En France, la spécialité est inscrite sur la liste des substances vénéneuses. Sa durée de prescription est donc limitée à 28 jours.





En cause, les résultats d’une enquête de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Les données collectées entre 1993 et 2002 révèlent que les effets psychiques positifs (euphorie et exaltation) ou sédatif rendent les patients de plus en plus dépendants. Mais en "développant une tolérance à l’effet hypnotique, (la population) peut être amenée à augmenter progressivement les doses", note l’ANSM. C’est l’effet pervers du médicament.





Outre ses vertus thérapeutiques, certains patients détournent le Stilnox de son usage originel. Le Monde souligne par exemple qu’il serait ainsi utilisé tel quel par les usagers de drogue pour ses effets relaxants ou associé à l’héroïne pour amortir la descente. L’ANSM rapporte également des utilisations dans un but de soumission chimique, communément appelé "drogue du violeur".





Avec ce renforcement des mesures, le gouvernement poursuit sa guerre contre les benzodiazépines. Le Rohypnol ou le Tanxène, des médicaments appartenant à la famille, sont en effet déjà soumis aux mêmes restrictions.