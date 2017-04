Sur la piste d’un vaccin contre l’acné

Or, selon le chercheur, il serait possible de combattre une protéine associée à l’inflammation responsable de l’acné grâce à un anticorps. L’idée des scientifiques est donc d’éduquer le système immunitaire à mieux réguler la bactérie via une injection. "Cette approche a la capacité de résoudre cette maladie sur le long terme", ajoute le Pr Huang.





En pratique, les scientifiques ont testé leur approche sur des biopsies de peau et des souris. Des tests aux résultats prometteurs qui devront cependant être confirmés. Les chercheurs ont l’intention de lancer leur phase clinique sur des patients d’ici deux ans.