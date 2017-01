Surpoids : comment votre cerveau peut vous saboter l'envie de vous remettre au sport

"Nous savons que l’activité physique est liée à une bonne santé, mais on ne sait pas pourquoi les personnes obèses sont moins actives, détaille le Dr Alexxai Kravitz, un auteur de l’étude, au Dailymail britannique. Une croyance populaire voudrait que ce soit à cause de l’excès de poids, physiquement handicapant." Mais cette théorie ne satisfaisait pas les chercheurs des National Institutes of Health (Etats-Unis). Pour confirmer ou infirmer leurs doutes, ils ont mené une expérience sur des souris pendant 18 semaines.





Dans le détail, un premier groupe a reçu une alimentation dite "standard", tandis que le second a dû se soumettre à un régime hypercalorique. Dès la quatrième semaine de recherche, les petits mammifères appartenant à ce dernier pouvaient être considérés comme étant en surpoids.* Sans même être obèses, ils sont devenus de plus en plus sédentaires.