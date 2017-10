Symptômes, vaccin, contagion... Tout savoir sur la grippe 2017

La grippe saisonnière a une origine virale, elle appartient à la famille des virus Influenzae. Comme le détaille Ameli Santé, il existe trois souches de vaccin. Le type A est le plus dangereux car il peut engendrer une pandémie mondiale très meurtrière, ce qui survient 3 ou 4 fois par siècle. Le type B reste le plus fréquent responsable des épidémies et le type C cause des symptômes proches du rhume.