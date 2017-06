Syndrome du bâtiment malsain : les toxines du papier peint peuvent être dangereuses

Tranquillement installé dans votre canapé, vous ressentez brusquement des maux de tête entre deux éternuements ? Ces symptômes qui se déclenchent sans raison apparente pourraient en fait trouver leur origine... dans vos murs. Des chercheurs français suggèrent, dans une nouvelle étude, que trois espèces de champignons (Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor, et Stachybotrys chartarum), se développant notamment dans le papier peint, produisent des toxines. Problème : dès qu'elles s’envolent dans l’air, elles deviennent facilement inhalables.





Ces résultats, publiés dans la revue Applied and Environmental Microbiology et relayés par NBC News (en anglais), pourraient expliquer pourquoi certaines personnes qui vivent ou travaillent dans un lieu donné soient sujettes au syndrome du bâtiment malsain et développent des allergies, une fatigue persistante ou des irritations au niveau des muqueuses.