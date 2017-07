Tabac : la ministre de la Santé plaide pour une forte augmentation du paquet en 2018

Ce n’est pas une surprise, le prix du paquet de cigarettes devrait rapidement augmenter . Et c'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui le dit : "La lutte contre le tabagisme, qui constitue la première cause évitable de mortalité, sera intensifiée à la fois en augmentant rapidement et fortement, dès 2018, le prix du tabac et en finançant des actions de prévention, de sevrage et de recherche appliquée" écrit-elle ce mardi dans une feuille de route adressée au Premier ministre Edouard Philippe.