Bonne résolution : et si on se motivait à arrêter de fumer ?

Le plus dur quand on arrête de fumer, c'est de reprendre sa vie quotidienne sans que celle-ci soit rythmée par la cigarette. Et là, le maître mot est : rusez. Troquez votre café du matin contre un thé pour éviter l'envie liée au "café/clope". On sait également que l'alcool "appelle la cigarette" . Prenez le temps de savourer votre verre et cantonnez vous à un, la modération restant la meilleure façon de profiter. Faites attention cependant à ne pas trop compenser avec la nourriture : vous pouvez lâcher un peu la bride car arrêter de fumer est déjà une énorme contrainte mais pas question d'accumuler les kilos. Evitez les plats en sauce et les sucreries et rabattez-vous sur des repas équilibrés et énergétiques (céréales complètes, féculents, légumes, viande maigre). Et puis, une fois par semaine, accordez-vous un repas de fête : vous l'aurez bien mérité !