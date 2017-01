Tampax indiquera la composition des tampons sur ses emballages au printemps

Une décision qui ne va pas assez loin ? Selon une information de 20Minutes, publiée lundi 23 janvier, Tampax, le plus important vendeur de tampons dans le monde, publiera au printemps prochain, directement sur ses emballages, la composition de ses produits. Ces informations seront les mêmes que celles disponibles sur le site internet de Tampax et que celles données sur la notice à l'intérieur des boîtes, a indiqué à LCI le service de presse de la marque qui ajoute que cette liste est bien exhaustive. Pour la marque, il s'agit de rendre la composition de ses produits encore plus accessible qu'elle ne l'est déjà pour répondre à une demande des consommatrices.





Interrogée par 20Minutes, Mélanie Doerflinger, qui a lancé en août 2015 une pétition pour pousser Tampax a donné la liste exhaustive de ses composants, doute justement de cette "exhaustivité". "Si c’est pour inscrire sur l’emballage la même information que celle qui figure sur la notice, à savoir trois ou quatre éléments de composition, c’est hautement insuffisant", a-t-elle déclaré au quotidien.