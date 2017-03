VIDÉO - Tatouages : 3 conseils pour se tatouer sans risque pour la santé

GRAVÉ DANS LA PEAU - De plus en plus de Français sautent le pas. Au fil des ans, le tatouage se démocratise. Mais alors que les salons ne désemplissent pas, à l'image du Mondial du tatouage qui se tien à La Villette à Paris ce week-end, il convient de rappeler que cette pratique n'est pas sans risque. Mais qu'il est possible de les éviter.