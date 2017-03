Témoignages - Atteintes d'un cancer, elles pratiquent un sport doux qui leur fait du bien

"Je fais du Médiété depuis un an, c’est-à-dire depuis que j’ai commencé mon traitement. Et ça me détend beaucoup. Ça m’a redynamisée et, grâce à cette énergie, je supporte mieux mon traitement. J’ai toujours des problèmes articulaires. Heureusement, le sport m’aide à surmonter ces douleurs. Si c’est un plaisir ? Je n’ai jamais tellement aimé l’activité sportive (rires). Mais oui, quand même, parce que c’est un bon moment à partager avec d’autres personnes. Je me suis fait des amies en me rendant aux séances. En fait, c’est la régularité qui aide le plus, le fait de sentir des progrès. Du coup, je suis toujours contente et même impatiente de venir. Au départ, on faisait une sorte de karaté. Maintenant, c’est du Médiété et je préfère, parce que ça fait plus appel à notre mémoire et à notre gestion de l’espace. C’est important aussi."