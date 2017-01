Toasts, frites…attention aux aliments trop grillés qui favoriseraient le risque de cancer

Le responsable du risque de cancer : l’acrylamide. Cette molécule se forme lors de la cuisson des aliments riches en sucres ou en amidon donc, lorsqu’ils sont portés à une température supérieure à 120°C. L’absence d’humidité cumulée au mode de cuisson créé un cocktail potentiellement toxique. D’autres mets comme les chips, les biscuits secs, les céréales ou le pain concentrent des forts taux d’acrylamide. L’indice pour détecter la substance indésirable ? Les aliments brunissent.





Si le risque de cancer a bel et bien été démontré sur des souris, les résultats sont un peu moins formels pour l’Homme. "Cette molécule est reconnue comme cancérogène avérée pour l’animal et possible pour l’Homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)", note l’Agence française de sécurité des aliments (Anses) sur son site. Quoi qu’il en soit, la FSA mise sur la prudence. "On ne peut pas dire qu’une personne a un cancer à cause de l’acrylamide ingérée via l’alimentation, mais parce que les mécanismes observés sur les animaux sont similaires à ce qui pourrait se produire chez les humains", détaille auprès du Guardian le directeur de la FSA, Steve Wearne.