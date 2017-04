Traitement des allergies : des lots du stylo Epipen® rappelés

Une piqûre de guêpe ou de frelon, un aliment ou un médicament ingéré par erreur et le choc anaphylactique est vite arrivé chez une personne allergique. Cette réaction, qui constitue une urgence médicale parce qu’elle peut entraîner la mort, est à prendre au sérieux lorsque les premiers symptômes apparaissent (nausées, vomissements, démangeaisons, difficultés respiratoires…).





Dans ce cas, la solution injectable d’adrénaline (EPIPEN®) sous forme de style pré rempli auto injecteur à usage unique peut être la solution. Et parce qu’elle se conserve facilement à température ambiante, vous en avez peut-être de côté à la maison. Mais l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en garde les patients : il existe un "défaut qualité sur un nombre très limité de stylos auto-injecteurs d’Epipen, ayant pour conséquence un potentiel dysfonctionnement du système d’injection et une impossibilité pour le patient de s’administrer ce médicament."