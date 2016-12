Les treize régions touchées par l’épidémie de grippe : il est encore temps de se faire vacciner !

Elle ne vous avait sûrement pas manqué. Et pourtant, la grippe est bel et bien de retour. Installée en Ile-de-France et en Bretagne depuis déjà deux semaines, elle s’étend désormais à toute la métropole. Fièvre, fatigue intense, douleurs musculaires, maux de tête… le nombre de personnes reçues en consultation ne cesse de croître. Ainsi, près de 206.332 Français avaient atterri chez le médecin dans la semaine du 14 au 20 décembre, selon l’institut Irsan. Alors que le seuil épidémique est fixé à 171 cas pour 100.000 habitants, Santé Publique France évalue le taux d’incidence à 192 cas.





Et pour cause, le virus à l’origine de la grippe est particulièrement virulent cette année. La souche A H3N2 appartient au type le plus dangereux, et risque donc de faire beaucoup de victimes. Sans omettre l’aspect très contagieux des virus influenzae.