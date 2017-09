"UFC Que choisir" alerte sur la dangerosité de certains baumes à lèvres

Ces sticks très pratiques en cas de lèvres asséchées par le froid peuvent être dangereuses. C'est ce que révèle cette étude. Bien souvent, ils renferment trois types de composants : les cires, pour la structure des baumes ; les émollients qui permettent aux sticks de ne pas casser et des ingrédients à base de vitamines A et E, ajoutés pour leurs vertus apaisantes et protectrices. Sauf que dans les cires et les émollients se cachent souvent des "huiles minérales" ou des "hydrocarbures de synthèse".





Et c'est là que cela devient inquiétant, ces huiles minérales (les Mosh) peuvent engendrer des réactions inflammatoires, se retrouver dans les ganglions lymphatiques ou le foie. Elles peuvent aussi contenir des hydrocarbures d’huiles minérales aromatiques (les Moah) qui elles, sont concérogènes. La toxicité des Mosh et Moah n'est pourtant pas nouvelle : en 2012, l'Agence européenne de sécurité alimentaire avait rendu un avis sur le sujet et estimait "préoccupante, la présence des Mosh et Moah dans les produits alimentaires". Plus récemment, en mai dernier, elle a rappelé la nécessité de protéger les consommateurs de ces aliments.