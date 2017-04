Un chewing-gum pour diagnostiquer le cancer ?

Plus tôt le cancer est pris en charge, plus il a de chance d’être guéri. Les chercheurs le savent bien et planchent sans relâche sur des outils toujours plus pointus. Le dernier en date : un chewing-gum qui serait capable de diagnostiquer un cancer du pancréas, du poumon ou du sein. Ses créateurs, la compagnie américaine de biotechnologie Volatile Analysis et l’organisation à but non lucratif Hudson Alpha, espèrent commercialiser ce test dès l’année prochaine.





Comment fonctionnerait un tel outil ? De la manière la plus simple du monde. Les patients mastiqueraient leur chewing-gum pendant 15 minutes, capturant ainsi les nombreux composés volatils qui stagnent dans la salive. Dans un second temps, la pâte à mâcher serait envoyée en laboratoire afin d’être analysée. Une méthode qui serait très efficace puisque, comme le rappelle la présidente de Volatile Analysis, Katherine Bazemore, au Dailymail "chaque cancer est caractérisé par des éléments chimiques différents".