Un enfant français est revenu du Sri Lanka en ayant contracté le virus de la rage

La France est reconnue indemne de la rage mais, depuis 1970, 23 cas ont été observés sur des personnes après des retours de voyage à l'étranger. Un homme, résidant en Ile-de-France, en est mort le 3 avril 2014. "C’est un évènement assez rare, expliquait alors à LCI Laurent Dacheux, responsable adjoint du Centre national de référence de la rage à l’Institut Pasteur. Le dernier cas de virus, un enfant ayant séjourné au Gabon, remontait à 2003. Il y a à peu près 55.000 décès par an dans le monde, plus particulièrement en Afrique et en Asie. Cette maladie ne doit donc plus être considérée comme négligée."