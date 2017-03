Un enfant sur deux ne bouge pas assez selon les cardiologues

Le constat est sans appel. Les enfants devraient faire au moins une heure d'activité physique par jour, mais ils ne le font pas selon la Fédération française de cardiologie (FFC) qui estime qu'un enfant sur deux ne bouge pas assez.





L'association, qui lutte contre les maladies cardio-vasculaires, a donc décidé de diffuser un spot de 30 secondes sur les chaînes de la TNT, de France Télévision et de Canal + à partir de samedi. L'objectif est de rappeler aux parents que "les enfants sont faits pour bouger" et que ces derniers prennent "plus de risques à rester assis qu'à bouger".





Et plus l'âge augmente, moins les jeunes ont tendance à suivre ce conseil. Selon l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), moins de la moitié des enfants pratiquent des jeux de plein air à l'école primaire. Mais à 15 ans, ils ne sont plus que 14% chez les garçons et 6% chez les filles à pratiquer une activité physique modérée à intense. Bien que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande au moins 60 minutes par jour pour les 5-17 ans.