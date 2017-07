Un nouvel outil permet de diagnostiquer la maladie du soda : ce qu’il faut savoir

La maladie est intimement liée à une mauvaise hygiène de vie et à l’obésité, mais pas à une consommation excessive d’alcool. Ici, le fautif est la malbouffe qui va malmener le foie. "Il faut faire la différence entre la stéatose pure et la NASH, expliquait à LCI le Pr Patrick Marcellin, hépatologue à l’hôpital Beaujon de Clichy et chercheur à l’INSERM dans un précédent article. La première, qui est une sorte de sonnette d’alarme de notre foie, est traitable. La NASH, par contre, est beaucoup plus grave car elle entraîne des cirrhoses et des cancers."