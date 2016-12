Un patch capable de sauver la vie en cas de crise cardiaque

Aujourd’hui, la médecine est capable de prédire le risque d’infarctus, notamment grâce au suivi de l’évolution du cholestérol et de la pression artérielle. Mais des chercheurs de l’université d’Edimbourg et Glasgow, en Grande-Bretagne, ont découvert un test sanguin bien plus efficace. Selon une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology et menée durant 15 ans plus de 3000 hommes ayant un taux de cholestérol élevé, la concentration de troponine, une protéine, joue un rôle majeur dans la survenue d'une crise cardiaque. Une hausse d’au moins 25% de sa concentration multiplie par cinq le risque d’être touché par un accident cardiaque ou d’en mourir un an plus tard. De nouvelles études, de plus grande ampleur, doivent être menées pour confirmer ces résultats.