Bientôt un test sanguin capable de prédire les maladies liées à l’âge ?

Et si une petite goutte de sang pouvait révéler quelle maladie vous touchera, ou non, dans les huit ans à venir ? C’est en tout cas ce que suggèrent de nouveaux travaux publiés dans la revue scientifiques Aging Cell.





Loin de miser sur les aléas d’une boule de cristal, les scientifiques de l’université de Boston (Etats-Unis) parient plutôt sur les biomarqueurs. Ces molécules sont présentes en plus ou moins grande concentration dans le sang et dans les urines. Les détecter et les identifier permettrait ainsi de prédire l’état de santé ultérieur d’une personne et de déterminer quel traitement sera le plus adéquat pour elle.