Une ado de 16 ans non vaccinée meurt de la rougeole à Marseille

Aujourd'hui, trois vaccins infantiles sont obligatoires en France: contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP). Les huit vaccins, actuellement recommandés et qui deviendraient également obligatoires concerneront la coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque, méningocoque C.