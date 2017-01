Une Britannique hospitalisée à cause d’une cure "détox" : comment la faire en toute sécurité ?

Après les fêtes de fin d’année, les cures "détox" reviennent en force. Et pour cause, elles promettent d’aider l’organisme à nettoyer les toxines accumulées pour lui faire retrouver tonus et vitalité. Tout pour démarrer l’année du bon pied, donc. Mais au-delà de son aspect très vendeur, sans preuve scientifique à l’appui d’ailleurs, le régime "détoxification" peut se révéler très... toxique justement.