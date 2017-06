Une étudiante de 19 ans vient d'en mourir à Paris : la méningite, c'est quoi ?

A la suite de ces deux cas, une vaccination de quelque 200 étudiants s'est déroulée dans la plus grande discrétion ces dernières semaines. Une jeune fille de 19 ans qui étudiait à l'Université américaine de Paris est décédée de la méningite au mois de février, a indiqué ce mercredi l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France. Voici ce qu'il faut savoir sur cette maladie.





Quel type d'infection frappe la France ?

Une infection à méningocoque, ou méningite, est une infection due à des bactéries appelées méningocoques qui s'attaquent aux fines membranes enveloppant le cerveau et la moelle épinière. Très grave, elle peut provoquer la mort dans 50 % des cas si elle n'est pas soignée à temps, et entre 5 et 10 % des malades décèdent même s'ils sont soignés. En France, les méningites les plus fréquentes sont les méningites de type B et C. La B étant la plus répandue en Europe et en Amérique du Nord. Elles frappent en particulier les enfants et les jeunes adultes, comme ça a été le cas entre octobre et décembre 2016 Dijon. En 2015, 469 infections invasives à méningocoque ont été notifiées, selon l'InVS. Parmi ces cas, 53 patients (11%) sont décédés.





Comment se transmet-elle ?

La méningite est très contagieuse et se transmet par des contacts rapprochés et prolongés au sein d'une même famille par exemple, par la salive, ou dans les populations qui vivent dans la promiscuité. La période d’incubation est en moyenne de quatre jours mais elle peut être comprise entre 2 et 10 jours. Les risques d'épidémie en France sont très faibles, l'Afrique étant particulièrement touchée. Dans la région appelée "ceinture de la méningite" (de l'Afrique sub-saharienne au Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie à l'est), la méningite de type A frappe de manière épidémique tous les 7 à 14 ans, selon l'OMS .